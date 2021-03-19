Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı

19.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:20
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan üssün iki İHA ile vurulduğunu kaydetti.

Saldırının Kasıf 2 tipi İHA'larla gerçekleştirildiğini belirten Seri, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Seri, daha önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü, bu saldırıların, koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına karşı "meşru" bir cevap niteliğinde olduğunu savunmuştu.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:22:07. #1.15#
title