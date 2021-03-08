Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları vurduklarını açıkladı
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları vurduklarını açıkladı

08.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:06
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları vurduklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtti.

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen saldırıda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Son olarak da Seri, "Ülkemize yönelik saldırı ve kuşatma devam ettikçe operasyonlarımız sürecek ve daha da fazla genişleyecek." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün sabah saatlerinde, 6 yılı aşkın süredir İran destekli Husiler'in kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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