Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanı'na düzenledikleri saldırıda önemli bir askeri noktayı vurduklarını ifade etti.

Saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini aktaran Seri, bunun, koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına karşı "meşru" bir cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan veya koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak