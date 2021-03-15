Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenledik
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Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenledik

15.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:04
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Havalimanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Havalimanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü ve Uluslararası Abha Havalimanı'nın bomba yüklü 3 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Seri, bunun kendilerine karşı devam eden blokaj ve agresif saldırılara bir yanıt olduğunu ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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