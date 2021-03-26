Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a 18 İHA ve 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu
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Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a 18 İHA ve 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu

Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a 18 İHA ve 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle çok sayıda saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle çok sayıda saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nında bulunan Aramco tesisleri, Kral Halid Hava Üssü, batı sahilindeki Yenbu Limanı, Cazan, Necran ve Asir kentlerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırıların 18 İHA ve 8 balistik füze ile düzenlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'dan "İHA'lar imha edildi" açıklaması

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgeleri bomba yüklü 8 İHA ile hedef aldığı belirtildi.

Bomba yüklü İHA'ların havada imha edildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin İHA ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef almasının "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Husilerin Suudi Arabistan topraklarını hedef alarak fırlattığı 3 balistik füzeden ikisinin sınır bölgelerinde boş alana, birinin ise Yemen'in El-Cevf kentine düştüğü ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için 22 Mart'ta yeni bir barış girişimi başlattıklarını açıklamıştı.

Yemen hükümeti söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirmiş, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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