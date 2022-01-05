Yemen'deki Husiler: Şebve kentinde BAE'ye ait SİHA'yı düşürdük
Yemen'deki İran destekli Husiler, Şebve kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Şebve kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir silahlı insansız hava aracının ( Siha ) düşürüldüğünü duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun, Marib ve Beyda kentlerinden Şebve'ye gelen Husi takviye güçlerini hedef almasıyla eş zamanlı yazılı açıklama yaptı.
BAE Hava Kuvvetlerine ait Çin yapımı Wing Loong 2 model SİHA'yı düşürdüklerini kaydeden Seri, "SİHA Şebve kentindeki Useylan bölgesi hava sahasında birtakım düşmanca eylemlerde bulunurken, yerel olarak yapılmış karadan havaya bir füzeyle vuruldu." ifadelerini kullandı.
BAE ve koalisyon güçleri henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.
Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna göre, koalisyon güçleri Marib ve Beyda kentlerinden Şebve'ye gelen Husi takviye güçlerini hedef aldı.
Haberde, Yemen güçlerinin Şebve'nin Beyhan ilçesi çevresini ve girişlerini kontrol altına almasının ardından tarama operasyonları yürüttüğü aktarıldı.
Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti.
Yemen hükümet yetkilileri, 1 Ocak Cumartesi söz konusu ilçeleri geri almak için sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan etmişti.
AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri