Yemen'deki Husiler, Safir petrol tankeri krizi için BM'yi suçladı
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Yemen'deki Husiler, Safir petrol tankeri krizi için BM'yi suçladı

Yemen'deki Husiler, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen ve tehlike arz eden Safir petrol tankeri krizinde Birleşmiş Milletler'i (BM) yavaş davranmakla suçladı.

Yemen'deki Husiler, Safir petrol tankeri krizi için BM'yi suçladı
15.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:09

Yemen'deki Husiler, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen ve tehlike arz eden Safir petrol tankeri krizinde Birleşmiş Milletler'i (BM) yavaş davranmakla suçladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümete bağlı Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, Husilere ait "El-Mesire" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İzzi, "Dünya farkına varmalıdır ki; Safir petrol tankerine bakımda yavaş davranılmasının sorumlusu Sana yönetimi (Husiler) değil, BM'dir." dedi.

Husilerin İsveç, Rusya ve Çin'e Sefir tankerine bakım yapılması konusunda görüştüğünü belirten İzzi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu da "gemiye bakım yapılması için geçişe izin vermemekle" suçladı.

Safir tankerinde sızıntı tehlikesi

Ras İsa Limanı'nda 2015 yılından bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyonu varili aşkın petrolün sızma tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, ülkede çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Husiler, petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, 26 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise dün yaptığı açıklamada, "Safir petrol tankerinin arz ettiği tehlikenin azaltılması için engellerin kaldırılması" yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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