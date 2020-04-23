Yemen'deki Husiler ramazan dolayısıyla 31 kişiyi serbest bıraktı
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Yemen'deki Husiler ramazan dolayısıyla 31 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler ramazan ayı dolayısıyla ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan tutukluluk merkezlerinde alıkoydukları 31 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

23.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:34
Yemen'deki Husiler ramazan dolayısıyla 31 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler ramazan ayı dolayısıyla ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan tutukluluk merkezlerinde alıkoydukları 31 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

İran destekli Husilere ait SABA haber ajansının, Taiz'deki Husilere bağı yerel yönetim kaynaklarına dayandırdığı haberde, "ramazan ayı münasebetiyle 31 kişinin serbest bırakıldığı" belirtildi.

Haberde söz konusu kişilerin Yemen hükümetine veya koalisyon güçlerine destek veren ve farklı zamanlarda alıkonulan isimler olduğu ifade edildi.

Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin kontrolü Husiler ile Yemen hükümet güçleri arasında paylaşılıyor. Kentin bazı kısımlarını Husiler ellerinde tutarken bazı bölümler ise hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, Husileri kentte yüzlerce kişiyi kaçırmakla suçluyor. Husiler tarafından alıkonulanların çoğunun kentin doğusundaki Hevban bölgesinde bulunan gözaltı merkezlerinde tutulduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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