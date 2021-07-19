Yemen'deki Husiler: Krizin çözümü için ciddi müzakerelere hazırız
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Yemen'deki Husiler: Krizin çözümü için ciddi müzakerelere hazırız

Yemen'deki Husiler: Krizin çözümü için ciddi müzakerelere hazırız
Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkedeki krizin çözümü için ciddi ve dürüst barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkedeki krizin çözümü için ciddi ve dürüst barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın Kurban bayramı münasebetiyle yaptığı açıklama Husilere ait SABA ajansında yayımlandı.

Meşat, adaletli, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın yanı sıra kuşatmanın kaldırılması, saldırıların durdurulması, işgalin sona ermesi, savaşın etkilerinin iyileştirilmesi temelinde ciddi müzakerelerin başlatılması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurguladı.

Kuşatma ve açlığın savaş ve müzakere silahı olarak kullanılmasına tepki gösteren Meşat, bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti.

"Yemen halkının üzerindeki kuşatmanın kaldırılması başta olmak üzere pratik ve gerçekçi göstergeler ortaya çıkar çıkmaz ciddi ve dürüst barış görüşmelerine hazırız" ifadelerini kullanan Meşat, Yemenliler için güven inşa etmenin ve barış çarkını ilerletmenin anahtarı olarak yasal ve insani asgari hakların dışında imkansız şartlar sunmadıklarını savundu.

Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri barışı sağlama konusunda ciddi olmamakla ve Marib ilinde çeşitli cephelerde askeri tırmanışı sürdürmekle suçluyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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