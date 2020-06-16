Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerinin dün Sada'ya düzenlediği saldırıda 13 sivilin öldüğünü...
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Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerinin dün Sada'ya düzenlediği saldırıda 13 sivilin öldüğünü...

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerinin dün Sada'ya düzenlediği saldırıda 13 sivilin öldüğünü...
16.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:27

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı sözde İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "koalisyon güçlerinin 5 yılı aşkın süredir Yemen'in tüm illerinde sivilleri öldürdüğü ve savaş suçu işlediği" ifade edildi.

Koalisyon güçlerinin dün Sada iline düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk 1'i kadın olmak üzere 13 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "koalisyon güçlerinin işlediği savaş suçlarının soruşturulması için bir komisyon kurulması" çağrısında bulunuldu.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, dün, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Sada ilindeki Şeda ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Uluslarası örgütlerden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona kınama

Yemen'de faaliyet gösteren 8 uluslararası örgüt, söz konusu hava saldırılarından dolayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini kınadı.

Oxfam International, CARE International, Norveç Mülteci Konseyi, Danimarka Mülteci Konseyi, Mercy, Handicap, Saferworld ve Save the Children International imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Yemen'in kuzeyinde dün aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019 çocuklar ve silahlı çatışmalar özel raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun "çocuk haklarını ihlal edenler" listesine eklenmemesi de kınandı.

Koalisyonun 3 yıldır söz konusu listeye eklenmediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koalsiyon güçleri 2019'da 222 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çatışan tüm taraflar, geçen yıl toplam 689 çocuğun ölümünden sorumludur."

Oxfam'ın Yemen Ofisi Müdürü Muhsin Sıddiki de yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm tarafların gerçekleştirdiği şiddet olaylarını kınıyoruz. Yemen halkının şu an tarafların çatışmayı bırakıp müzakere masasına dönmesine her zamankinden daha çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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