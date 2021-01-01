Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı

01.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:08
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemileri nedeniyle kontrolü altındaki bölgelerde ekonominin 10 milyar doların üzerinde zarar gördüğünü açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemileri nedeniyle kontrolü altındaki bölgelerde ekonominin 10 milyar doların üzerinde zarar gördüğünü açıkladı.

Husilere bağlı SABA'nın haberine göre, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Ammar el-Edrai, yakıt gemilerinin alıkonulması nedeniyle üretimde, hizmet ve sanayi sektörlerinde doğrudan ve dolaylı zararın 10 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Edrai, yakıt gemilerine yönelik korsanlığın hizmet, sanayi ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlerin yüzde 50'sinin durmasına ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin halen 9 yakıt gemisini alıkoymaya devam ettiğini kaydeden Edrai, koalisyon güçlerini kasıtlı olarak ekonomiye zarar vermekle suçladı.

Husiler Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 21:12:28. #1.15#
title