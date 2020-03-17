Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini yakıt tankerlerini alıkoymakla suçladı Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 14 yakıt tankerini alıkoymakla suçladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 14 yakıt tankerini alıkoymakla suçladı.

Husilere ait El-Mesire kanalında Hudeyde Limanı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberde, koalisyona bağlı deniz güçlerinin, Birleşmiş Milletlerden (BM) gerekli izinleri olmasına rağmen yakıt yüklü 14 gemiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Alıkonulan 14 tankerde 320 bin tonun üzerinde benzin, mazot ve gaz olduğu belirtilen haberde, bu şekilde Yemen halkının sıkıntılarının daha çok arttırıldığı öne sürüldü.

Gemilerin kime ait olduğu bilgisi verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti daha önce yakıt gemilerinin gideceği yerlere zamanında ulaşmamasından Husilerin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA