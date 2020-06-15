Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini Sada ilinde 8 sivili öldürmekle suçladı Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde düzenledikleri hava saldırılarında 8 sivili öldürmekle suçladı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde düzenledikleri hava saldırılarında 8 sivili öldürmekle suçladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Sada vilayetindeki Şeda ilçesine iki hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberde, ilk verilere göre saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri iddialara yönelik henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA