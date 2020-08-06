Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini Cevf kentinde sivilleri vurmakla suçladı Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 20 sivilin öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 20 sivilin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentine bağlı Muatıra bölgesindeki Bedevi kamplarına 3 hava saldırısı düzenledi.

Uluslararası toplumun tanımadığı Husi hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, saldırıda çoğu kadın ve çocuk 20 sivilin öldüğü, 7'sinin yaralandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA