Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini Cevf kentinde 10 sivili öldürmekle suçladı Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, koalisyona güçlerine ait uçaklar, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentine bağlı Muatıra bölgesindeki Bedevi kamplarına 3 hava saldırısı düzenledi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA