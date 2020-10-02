Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini "19 yakıt gemisini alıkoymayı sürdürmekle" suçladı
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Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini "19 yakıt gemisini alıkoymayı sürdürmekle" suçladı

02.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:40
Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, "yakıt yüklü 19 gemiyi alıkoymaya devam etmekle" suçladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, "yakıt yüklü 19 gemiyi alıkoymaya devam etmekle" suçladı.

Husilere bağlı petrol şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 5'i altı aydır olmak üzere el koyduğu 19 yakıt gemisinin Hudeyde Limanı'na ulaşmasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, 130 günlük sürede, alıkonulan 139 ton yakıt yüklü 5 gemiden fiili benzin ve motorin ihtiyacının yalnız yüzde 14'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi.

Gemilerin alıkonulmasının doğurduğu sonuçlardan Arap koalisyonu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, koalisyon güçlerinin BM koruması altında yakıt gemilerine el koymasının 26 milyon Yemenlinin hayatını tehlikeye soktuğu ve ülkedeki tüm sektörleri tehdit ettiği kaydedildi.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol ve gıda yüklü gemileri Hudeyde Limanı'na sokmamak ve el koymakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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