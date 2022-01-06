Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri gaz yüklü gemiye el koydu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini tüp gaz yüklü gemiye el koymakla suçladı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, koalisyon güçlerinin 9 bin 487 ton tüp gaz taşıyan bir gemiyi alıkoyduğu ifade edildi.

Koalisyon güçlerinin şu ana kadar alıkoyduğu gemi sayısının 6'ya ulaştığı kaydedilen haberde söz konusu gemilerin tamamının Birleşmiş Milletler tarafından ruhsatlı olduğu aktarıldı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Karşılıklı suçlamalar

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren koalisyon güçlerinden 3 Ocak'ta yapılan açıklamada Husi milislerin, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koyduğu bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, "Yemen kara sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri kargo gemisine el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Husiler dün de koalisyon güçlerini, mazot yüklü bir gemiye el koymakla suçlamıştı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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