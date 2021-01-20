Yemen'deki Husiler, kendilerine yönelik atılacak olası bir adıma karşılık verecekleri tehdidinde bulundu
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Yemen'deki Husiler, kendilerine yönelik atılacak olası bir adıma karşılık verecekleri tehdidinde bulundu

20.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:34
Yemen'deki Husiler, kendilerine yönelik atılacak olası bir adıma karşılık verecekleri tehdidinde bulundu

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendilerine karşı atılacak herhangi bir "düşmanca adıma" yanıt verme tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendilerine karşı atılacak herhangi bir "düşmanca adıma" yanıt verme tehdidinde bulundu.

Husilerin siyasi bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Husileri terör listesine alma kararı, Amerika'nın geçen yıllarda Yemen'e yönelik saldırganlıktaki lider tutumunun taçlandırılması olarak değerlendirildi.

Açıklamada, ABD'nin hiçbir zaman Yemen halkının yanında ya da tarafsız olmadığı, ilk günden itibaren ülkedeki tüm savaşları, krizleri, despotluğu ve zulmü desteklediği, halkın işlerine ve hayatının detaylarına müdahale ettiği aktarıldı.

Husilerin açıklamasında, "(ABD'nin attığı) Bu düşmanca adım, bizi adil tutumumuzdan geri çekilmeye yönlendirmeyecek. Biz, Allah'ın izniyle, herhangi bir düşmanca adım için gerekli her adımı atmaya hazırız." denildi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını siyasi, ekonomik veya insani bir yansımasının olmadığını söyledi.

Halkın, yardım kuruluşlarının yardımlarıyla değil, birbiriyle karşılıklı yardımlaşmayla ve tabii kaynaklardan istifade etmek suretiyle yaşamlarını devam ettirdiğini dile getiren Abdusselam, uluslararası toplumun hızlı bir şekilde kendileriyle iletişim kurarak ABD'nin kararının kendilerini ilgilendirmediğini vurguladıklarını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo ayrıca, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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