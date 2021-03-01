Yemen'deki Husiler: İnsani yardım konferansları koalisyon güçlerinin kara sayfasını temizlemeye yarıyor
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Yemen'deki Husiler: İnsani yardım konferansları koalisyon güçlerinin kara sayfasını temizlemeye yarıyor

01.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:25
Yemen'deki Husiler: İnsani yardım konferansları koalisyon güçlerinin kara sayfasını temizlemeye yarıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde insani yardım toplamak amacıyla gerçekleştirilen konferansların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "kara sayfasını temizlemeye yaradığını" belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde insani yardım toplamak amacıyla gerçekleştirilen konferansların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "kara sayfasını temizlemeye yaradığını" belirtti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, El-Mesira Televizyonunda yer alan açıklamasında, bağışçı ülkelerin, 2021 yılında Yemen'deki insani yardım çalışmalarına 3,85 milyar dolar finansman sağlamak için düzenlediği sanal konferansla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Yemen'e insani yardım toplamak için düzenlenen konferanslar koalisyon güçlerinin kara sayfasını temizlemeye yarıyor." diyen Abdusselam, bu ülkelerin bu tür toplantılarda kendilerini saldırgan değil, yardımları finanse eden bağışçı ülkeler olarak lanse ettiklerini kaydetti.

Abdusselam, söz konusu ülkelerin insani yardım yapacak yerde saldırılarını durdurması gerektiğini dile getirdi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da, Riyad yönetiminin bağışçılar konferansında 430 milyon dolar bağışta bulunduğu bilgisi yer aldı.

SPA'nın açıklamasında ayrıca, Suudi Arabistan'ın 5 yılda Yemen'e yaptığı yardımların 17 milyar 300 milyona ulaştığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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