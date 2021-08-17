Yemen'deki Husiler, Hudeyde Limanı'nın yük gemilerine açık olduğunu duyurdu
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Yemen'deki Husiler, Hudeyde Limanı'nın yük gemilerine açık olduğunu duyurdu

Yemen'deki Husiler, Hudeyde Limanı'nın yük gemilerine açık olduğunu duyurdu
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki Hudeyde Limanı'nın yük gemilerini kabul etmeye hazır olduğunu ve ithalat için birtakım kolaylıklar sunduklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki Hudeyde Limanı'nın yük gemilerini kabul etmeye hazır olduğunu ve ithalat için birtakım kolaylıklar sunduklarını açıkladı.

Husilerin kontrolü altındaki Kızıldeniz Limanları Kurumundan yapılan ve El-Mesira televizyonundan duyurulan yazılı açıklamada, Hudeyde Limanı'nın yük gemilerini kabul ettiği belirtildi.

Hudeyde Limanı'ndaki konteyner nakliyatında Aden Limanı'ndan yaklaşık yüzde 30 daha ucuz ücretlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, konteynerlerin depolama ücretlerinin de Yemen'deki diğer limanlardan daha ucuz olduğu kaydedildi.

Yemen hükümeti bir süre önce dolar kurunda düzenlemeye giderek kontrolü altındaki limanlarda gümrük vergisini artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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