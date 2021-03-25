Yemen'deki Husiler Hudeyde Limanı'na 4 yakıt gemisinin ulaştığını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 4 yakıt gemisinin ulaştığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 4 yakıt gemisinin ulaştığını açıkladı.

Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketinin Genel Müdürü Ammar el-Edrai, yaptığı yazılı açıklamada, 4 geminin taşıdığı yakıtların kamunun tüketimi, özel sektörün ihtiyaçları ve fabrikalar için kullanılacağını belirtti.

Edrai, 10 yakıt gemisinin halen Hudeyde Limanı'na girişinin engellendiğini ve Suudi Arabistan'ın Cezan bölgesinde alıkonulduğunu ifade etti.

Yemen hükümetinden uyarı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada gümrük gelirlerinin kullanımına dair uyarıda bulundu.

Bakan İryani, "İran destekli Husi milisleri, Hudeyde Limanı'nda petrol gümrüklerinden elde edilen ve memur maaşlarının ödenmesi için aktarılması gereken gelirleri yağmalamaktan vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İryani ayrıca, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM), Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin hükümet çalışanlarının maaşlarına aktarılması için kontrol mekanizmasının etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'de Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gümrük vergilerinin Merkez Bankasında özel bir hesaba aktarılarak ülke genelindeki memur maaşlarının ödenmesine yönelik 2019'da BM himayesinde bir mekanizma kurulması için düzenlemeler yapılmıştı.

Hükümet, Husileri söz konusu mekanizmayı ihlal ederek Liman'dan elde edilen vergilere el koymakla suçluyor. Husiler ise Hudeyde Limanı'na tankerlerin girişine izin vermedikleri gerekçesiyle Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini ülkedeki yakıt krizinden sorumlu tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz