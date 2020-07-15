Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 6 Husi serbest bırakıldı
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Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 6 Husi serbest bırakıldı

Yemen hükümetinin ülkenin doğusundaki Marib kentinde esir tutulan 6 Husiyi serbest bıraktığı belirtildi.

Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 6 Husi serbest bırakıldı
15.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:21

Yemen hükümetinin ülkenin doğusundaki Marib kentinde esir tutulan 6 Husiyi serbest bıraktığı belirtildi.

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerine ait hapishanelerde tutulan 6 Husinin esir takası kapsamında serbest bırakıldığını ifade etti.

Serbest bırakma işleminin yerel ara bulucuların girişimleriyle gerçekleştiğini kaydeden Murtaza konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Yemen hükümetinden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığı biliniyor.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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