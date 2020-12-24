Yemen'deki Husiler, BM'nin, Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski olan tankerin onarımını ertelediğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'deki Husiler, BM'nin, Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski olan tankerin onarımını ertelediğini açıkladı

24.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:30
Yemen'deki Husiler, BM'nin, Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski olan tankerin onarımını ertelediğini açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan petrol tankerinin onarımını 15 Şubat 2021'e ertelediğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan petrol tankerinin onarımını 15 Şubat 2021'e ertelediğini açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Ekonomi Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, BM'nin, Safir petrol tankerinin onarımı için oluşturulan uzman ekibin Yemen'e gelişini 15 Şubat 2021'e ertelediği belirtildi

Açıklamada, Safir petrol tankerinin bakımına ilişkin anlaşmayı 11 Kasım'da imzalamış olmalarına rağmen, BM'nin kendi imzaladığı anlaşmanın bir nüshasını o zamandan beri kendilerine vermediği dile getirildi.

"BM'nin anlaşmayı imzalamaması, Kızıldeniz'deki çevre emniyeti ve güvenliği için endişeli olduğu iddialarının gerçekliği hakkında soru işaretleri uyandırıyor." denilen açıklamada, BM'ye anlaşmayı imzalanmasının ardından acil bakımın uygulanması için ayrılan bütçeyi ve petrol tankının kapsamlı bir değerlendirmesini tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunuldu.

Husilerin, 24 Kasım'da BM'nin Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrolün sızma riski olan tankere erişimine izin verdiği açıklanmıştı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e sızma riski var.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husiler, BM'nin, Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski olan tankerin onarımını ertelediğini açıkladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 21:42:44. #1.14#
title