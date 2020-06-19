Yemen'deki Husiler Beyda'da Avad aşiretinin bulunduğu ilçeyi ele geçirdi
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Yemen'deki Husiler Beyda'da Avad aşiretinin bulunduğu ilçeyi ele geçirdi

Yemen'deki Husiler, Beyda vilayetinde bir süredir gerginlik yaşadığı Avad aşireti ile girdiği çatışmaların ardından söz konusu aşiretin yaşadığı Radman ilçesini ele geçirdi.

Yemen'deki Husiler Beyda'da Avad aşiretinin bulunduğu ilçeyi ele geçirdi
19.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:34

Yemen'deki Husiler, Beyda vilayetinde bir süredir gerginlik yaşadığı Avad aşireti ile girdiği çatışmaların ardından söz konusu aşiretin yaşadığı Radman ilçesini ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, Yasir el-Avadi liderliğindeki Avad aşiretinin bulunduğu Radman ilçesine 3 koldan saldırı düzenledi.

Saldırının ardından yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, aşiret güçleriyle girilen çatışmaların ardından Radman ilçesinin merkezinde kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Husiler ile Avad aşireti arasındaki gerginlik

Husi milislerin, geçen nisan ayında Radman'da bir eve düzenlediği baskında bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Avad aşireti ile Husiler arasında büyük gerginlik yaşanmıştı.

Aşiret lideri Genel Halk Kongresi üyesi ve milletvekili Şeyh Yasir el-Avadi'nin, kadının katilinin kendilerine teslim edilmemesi üzerine "Husilerle savaş" çağrısında bulunmasının ardından, 17 Haziran'da taraflar arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de çatışmalar sırasında Radman'da Husilerin mevzilerine hava saldırıları düzenlemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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