Yemen'deki Husiler Bahai inancına mensup bazı kişileri serbest bıraktı Yemen'deki İran destekli Husiler, 6 yıl boyunca alıkoydukları Bahai inancına mensup bazı kişileri serbest bıraktıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 6 yıl boyunca alıkoydukları Bahai inancına mensup bazı kişileri serbest bıraktıklarını duyurdu.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümete bağlı Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın talimatıyla Bahai inancına mensup kişilerin serbest bırakıldığını söyledi.

İzzi, kaç kişinin serbest bırakıldığına dair bilgi vermedi.

Bahailerden yapılan yazılı açıklamada ise Husilerin, 6 mensubunu serbest bıraktığı duyuruldu.

Husilerin attığı bu adımdan duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, serbest bırakılanlar ve alıkonulan diğer Bahailere yöneltilen suçlamaların düşürülmesi, el konulan mallarının geri verilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca Yemen'deki Bahailerin dinlerini rahatça ve güven içinde yaşayabilmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Husileri Bahailere "dini zulüm uygulamakla" suçluyor. Ancak Husiler bu suçlamaların asılsız olduğunu ifade ediyor.

Yemen'deki Bahailerin sayısı net olarak bilinmiyor. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015'te Bahai kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamada, Yemen'de Bahai inancına sahip 1000 kişinin yaşadığını bildirmişti.

Kaynak: AA