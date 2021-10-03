Yemen'deki Husiler: Arap koalisyonunun alıkoyduğu gemi Hudeyde Limanı'na ulaştı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli koalisyon güçlerinin yaklaşık 3 aydır alıkoyduğunu belirttiği gaz taşıyan geminin ülkenin doğusundaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını bildirdi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberinde, Husilerin denetiminde olduğu belirtilen gaz şirketi sözcüsü Ali Mesar'ın açıklamasına yer verildi.

Mesar, 8 bin 473 ton ithal gazın yüklü olduğu geminin Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını belirtti.

Şirket sözcüsü söz konusu geminin 82 gün boyunca Arap Koalisyonu tarafından açık denizde alıkonulduğunu ifade etti.

Yemen'de Husilerin el koyduğu bölgelerde, yakıt sıkıntısından şikayet ediliyor. Husiler, koalisyon güçlerini, yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişlerini engellemekle suçlarken, koalisyon güçleri bu bu tür açıklamaları yalanlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.