Yemen'deki Husiler: Aden Havalimanı'ndaki patlama ile bir ilgimiz yok
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Yemen'deki Husiler: Aden Havalimanı'ndaki patlama ile bir ilgimiz yok

30.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:40
Yemen'deki Husiler: Aden Havalimanı'ndaki patlama ile bir ilgimiz yok

Yemen'deki İran destekli Husiler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda yeni hükümetin kabine üyelerinin ulaşmasıyla eş zamanlı meydana gelen patlamalarla bağlantısı olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda yeni hükümetin kabine üyelerinin ulaşmasıyla eş zamanlı meydana gelen patlamalarla bağlantısı olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı.

Bunun, kendilerine yönelik kırık plak gibi tekrarlanan suçlamalardan olduğuna işaret eden Buhayti, söz konusu saldırının paralı askerler (hükümet birlikleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri) arasında devam eden çatışmaların ardından görülen bir hesaplaşma olduğunu savundu.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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