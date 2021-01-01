Yemen'deki Husiler, Aden Havaalanı'ndaki patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu
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Yemen'deki Husiler, Aden Havaalanı'ndaki patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu

01.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:17
Yemen'deki Husiler, Aden Havaalanı'ndaki patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu

Yemen'deki Husiler, Aden Havaalanı'ndaki patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutarak kınadı.

Yemen'deki Husiler, Aden Havaalanı'ndaki patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutarak kınadı.

Husilere bağlı SABA'nın haberine göre, uluslararası herhangi bir meşruiyeti olmayan Husi hükümetinin İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Aden Havaalanı'na yapılan terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Aden Havaalanı'ndaki patlamaların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güney vilayetlerindeki sosyal dokuyu parçalamaya yönelik uygulamalarının sonucu olarak ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, koalisyon güçleri patlayıcı yerleştiren ve suikastlar tertip eden silahlı gruplar oluşturmakla suçlandı.

Patlamalardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Aden Havaalanı'na düzenlenen terör saldırısının terörist grupların sivil bir tesisi hedef almasını planlayan ve doğrudan destekleyen koalisyon güçlerinin iflası gölgesinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Koalisyon güçlerinden ise Husilerin açıklamasına henüz herhangi bir cevap gelmedi.

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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