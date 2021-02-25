Yemen'deki Husiler: "ABD'nin tutumu, sözden öteye geçmedi. Gerçek anlamda herhangi bir ilerleme göremedik"
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Yemen'deki Husiler: "ABD'nin tutumu, sözden öteye geçmedi. Gerçek anlamda herhangi bir ilerleme göremedik"

25.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:46
Yemen'deki Husiler:

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD'nin Yemen meselesi konusundaki tutumuna ilişkin soru işaretleri taşıdıklarını ve savaşın bitmesi için gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD'nin Yemen meselesi konusundaki tutumuna ilişkin soru işaretleri taşıdıklarını ve savaşın bitmesi için gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Husilere ait El-Mesire kanalına açıklama yapan Abdusselam, "ABD'nin tutumu, sözden öteye geçmedi. Şu ana kadar gerçek anlamda herhangi bir ilerleme göremedik. Gerçek olmayan herhangi bir söze de inanmamız mümkün değil." dedi.

Abdusselam, her zaman barışçıl olanı talep ettiklerini ancak kendilerine askeri seçeneğin dayatıldığını ifade etti.

Yönetime geldikten sonra, selefi Donald Trump'ın aldığı kararlar ve izlediği politikanın aksi istikamette yol alan Joe Biden, bu kapsamda, Tim Lenderking'i, Yemen Özel Temsilcisi olarak atama, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirme ve ilgili silah satışlarını durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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