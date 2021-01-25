Yemen'deki Husiler, ABD'nin örgütü terör listesine alınmaları kararını protesto etti
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin örgütü terör listesine alınmaları kararını protesto etti

25.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:28
Yemen'deki Husiler, ABD'nin örgütü terör listesine alınmaları kararını protesto etti

Yemen'de İran destekli Husi taraftarları, ABD'nin Husileri terör listesine alma kararını tepki için çeşitli illerde eylem düzenledi.

Yemen'de İran destekli Husi taraftarları, ABD'nin Husileri terör listesine alma kararını tepki için çeşitli illerde eylem düzenledi.

Başkent Sana ile örgütün lideri Abdulmelik el-Husi'nin kalesi olarak bilinen Sada başta olmak üzere orta kesimlerde Zemar ve El-Beyda, batıda Hudeyde, Hacca ve Reyme ile kuzeyde El-Mahvit gibi illerde düzenlenen gösterilere çok sayıda Husi taraftarı katıldı.

Washington yönetiminin, Husileri terör listesine alma kararı karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "ABD'nin Yemen'deki ablukasının ve saldırılarının devam etmesini" kınadı.

Bazı eylemlerde yayımlanan yazılı açıklamalarda, Husi taraftarları ABD'yi, "Yemen'e yönelik saldırılara liderlik etmekle; çocukları ve kadınları öldürerek, pazar alanlarını hedef alarak Yemen halkına karşı ihlallerde bulunmakla" itham etti.

İran destekli Husiler, ABD'nin örgütü terör listesine alma kararının ardından gösteri çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin 11 Ocak'ta açıkladığı "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edileceği kararı, eski Başkan Donald Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise 22 Ocak'ta Husilerin terör örgütü olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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