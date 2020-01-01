Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı
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Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu

01.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:07
Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı

öncülüğündeki Arap koalisyonu, güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husilerle hükümet güçleri arasında yapılan "esir takası" kapsamında bugün serbest bırakılan Suudi Arabistanlılar ülkelerine ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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