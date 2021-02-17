Yemen'deki Husiler, 48 saat içinde Marib'i ele geçireceklerini iddia etti
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Yemen'deki Husiler, 48 saat içinde Marib'i ele geçireceklerini iddia etti

17.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:58
Yemen'deki Husiler, 48 saat içinde Marib'i ele geçireceklerini iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümete bağlı ordu güçleriyle çatışmaların yaşandığı Marib kentini 48 saat içinde ele geçireceklerini öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümete bağlı ordu güçleriyle çatışmaların yaşandığı Marib kentini 48 saat içinde ele geçireceklerini öne sürdü.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti.

Kentin ele geçirildiğinin 48 saat içinde ilan edileceğini iddia eden Cufri, Marib'e hakim olma kararının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemenlilere yönelik ablukasının sürmesine cevap olarak alındığını söyledi.

Cufri, Yemen hükümetinin daha önce siyasi çözüme ulaşılması yönündeki çabaları başarısızlığa uğrattığını, müzakerelerin tıkanmasına neden olduğunu ve bu durumun da Marib'in ele geçirilmesinin önünü açtığını ifade etti.

Husiler, son günlerde Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını arttırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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