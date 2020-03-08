Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı - Haber
Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde alıkoyduğu 36 kişiyi serbest bıraktı.

08.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:42
Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde alıkoyduğu 36 kişiyi serbest bıraktı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Cevf ilinde tutulan 36 kişi, Yüksek Siyasi Konseyin (Husilere ait yürütme organı) talimatıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, geçen hafta Cevf ilinin merkezi El-Hazm kentini ele geçirdiğini duyurmuştu. Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.

Eritre makamları, 38 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktı

Husiler, Eritre makamlarınca tutulan 38 Yemenli balıkçının da serbest bırakıldığını bildirdi.

Yerel medya organlarının Husilere ait sözde Balıkçılık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, serbest bırakılan Yemenli balıkçılar, daha önce Kızıldeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı bazı birlikler tarafından gözaltına alındı. Şiddet uygulanan balıkçıların tekneleriyle ekipmanlarına el konuldu.

Eritre ve BAE tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Elçin Sangu Muhterem Nur Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:34:43. #1.15#