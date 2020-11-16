Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı
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Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı

16.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:58
Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı

Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin sözde Askeri İstihbarat Dairesi Müdürü Ali Muhammed Ebu Halika yaptığı açıklamada, "Sana'da güvenlik güçleri tarafından tutulan 18 kişinin serbest bırakıldığını" belirtti.

Ebu Halika, bu kişilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından kandırıldığını öne sürdü.

Husi yetkili, koalisyon güçlerini, "Yemenlileri kendi adına savaşa çekmeye çalışmakla ve onları ölüme sürüklemekle" suçladı.

Açıklamada, serbest bırakıldığı belirtilen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detaya yer verilmedi.

Yemen hükümeti, uluslararası ve yerel bazı insan hakları örgütleri, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduran Husileri, aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de bulunduğu muhalif isimleri gözaltına almakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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