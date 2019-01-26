Yemen'deki Hudeyde Buğday Silolarında Yangın Çıktı

Yemen'in buğday stokunun dörtte birinin bulunduğu Hudeyde kentindeki buğday silolarında yangın çıktı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentindeki buğday silolarında çıkan yangının Yemen'deki milyonlarca aç kişiye darbe vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Hudeyde kentinin doğusunda bulunan tahıl silolarındaki yangının havan mermilerinin isabet etmesi sonucu çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Silolarda 51 bin ton buğday depolandığı ifade edilen açıklamaya göre, söz konusu miktar ülkedeki toplam buğday stokunun dörtte birini oluşturuyor. Açıklamada ayrıca bu buğday miktarının, Yemen'de 3,7 milyon kişinin gıda ihtiyacına karşılık geldiği vurgulandı.

Dünya Gıda Programı Katar Müdürü Stephan Anderson, silolardaki yangından duyduğu endişeyi dile getirerek zararın ne düzeyde olduğunun acilen değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yemen haber ajansının bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, buğday silolarının havan toplarıyla vurulmasının arkasında Husilerin olduğu belirtilmişti. BM'den siloların kimler tarafından vurulduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.

BM Dünya Gıda Programı Yemen'de yaklaşık 10 milyon kişiye gıda yardımında bulunuyor.

Kaynak: AA