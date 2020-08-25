Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu'ndan, GGK'nin göstericilere şiddet uygulamasına tepki
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Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu'ndan, GGK'nin göstericilere şiddet uygulamasına tepki

Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), Hadramevt'te barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanmasının "gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını" belirtti.

Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu'ndan, GGK'nin göstericilere şiddet uygulamasına tepki
25.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:01

Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), Hadramevt'te barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanmasının "gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını" belirtti.

Yemen'deki meşru hükümetin en önemli destekçisi ve ayrılıkçı GGK'ye muhalif olan Güney Ulusal Koalisyonu'ndan dün Hadramevt'te düzenlenen gösterilerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin barışçıl göstericilere karşı "her türlü şiddet ve terörü" kullandığı ifade edildi.

GGK güçlerinin eylemcilere ateş açtığı, yolları kestiği, vatandaşları tehdit ettiği ve yaşanan arbedede bazı göstericilerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "GGK'nin, Koalisyon'un düzenlediği bu gösteri karşısındaki histerik durumu, korku ve tehditle dayatmaya çalıştığı projelerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor." denildi.

Açıklamada bu durumun, halkın onları kabul etmeme yönündeki kanaatini pekiştirdiği aktarıldı.

Güney Ulusal Koalisyonu'nun çağrısıyla Hadramevt'te dün Yemen'de kurulması beklenen hükümette bölgelerin coğrafi ölçüleri ve nüfusuna uygun şekilde adil temsilin sağlanması talebiyle barışçıl gösteri düzenlenmişti. GGK güçleri ve destekçilerinin müdahale ettiği eylemde arbede ve şiddet yaşanmıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilmişti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA

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