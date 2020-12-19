Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, ülkede yeni hükümetin kurulmasını "önemli bir adım" olarak değerlendirdi
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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, ülkede yeni hükümetin kurulmasını "önemli bir adım" olarak değerlendirdi

19.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:56
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, ülkede yeni hükümetin kurulmasını

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını, ortaklığı güçlendirme yönünde atılan "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını, ortaklığı güçlendirme yönünde atılan "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

GGK'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, GGK Başkan Yardımcısı Fadl Muhammed el-Cadi, "Hükümetin, bakanlıklar kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırılarak kurulması, ortaklığı güçlendirme yönünde atılan çok önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmesi için yeni hükümetin desteklenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cadi, "Husiler tarafından yürütülen savaşı ve darbeyi sona erdirme ve siyasi bir çözüme gitme yönündeki bin millik yolculuk, Riyad Anlaşması maddelerinin bir an önce uygulanması adımıyla başlar. Bunu reddeden kişi, ülkenin durumunu ve kuzeyde ve güneydeki halkın barış ve istikrar ihtiyacını hiç umursamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanlığının dün yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine yeni hükümette devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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