Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin "birlik" vurgusuna tepki
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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin "birlik" vurgusuna tepki

27.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:35
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, yeni kurulan Yemen hükümeti tarafından dillendirilen "birlik" vurgusunu "Güneylileri tahrik etme" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, yeni kurulan Yemen hükümeti tarafından dillendirilen "birlik" vurgusunu "Güneylileri tahrik etme" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurulan yeni hükümetin, birlik söylemindeki ısrarının "Güneylileri tahrik ettiğini" belirtti.

"Hükümet ve bakanlar, güneylilerin fedakarlıklarını takdir etmeli. Güneyde yaşayan halkın görüşüne de saygı göstermeli" ifadesine yer veren Berik, hükümetteki bakanları, çabalarını İran destekli Husilerle mücadeleye kanalize etmeye çağırdı.

Hükümetten Berik'in açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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