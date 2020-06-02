Yemen'deki gazeteci suikastına çeşitli meslek örgütlerinden tepki
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Yemen'deki gazeteci suikastına çeşitli meslek örgütlerinden tepki

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazetecinin bu sabah evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine uluslararası, bölgesel ve yerel meslek örgütleri tepki gösterdi.

Yemen'deki gazeteci suikastına çeşitli meslek örgütlerinden tepki
02.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:21

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazetecinin bu sabah evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine uluslararası, bölgesel ve yerel meslek örgütleri tepki gösterdi.

Yemen Gazeteciler Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki foto muhabiri Nebil Hasan el- Kuayti 'nin yaşamını yitirdiği suikastın "elim bir facia" olduğu ifade edildi.

Kuayti'nin Fransız Haber Ajansı ve birdizi medya kuruluşu için çalıştığı aktarılan açıklamada, Aden'deki güvenlik makamlarına "soruşturmasının hızlandırılması ve faillerin bir an önce bulunması" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği de resmi internet sitelerinden yaptıkları yazılı açıklamalarda, suikastın arkasındaki isimlerin ve suçluların şeffaf bir soruşturma yürütülerek adli makamlara teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Yemenli gazeteci ve foto muhabiri Nebil Hasan el-Kuayti, bu sabah Aden'deki Dar Saad bölgesinde bulunan evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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