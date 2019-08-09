Yemen'deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü

09.08.2019 17:40

Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler ve hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yemen'in Aden kentinde BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bugün de devam eden çatışmalarda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Çatışmalar esnasında ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı ifade edildi. Yemen'de BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında dün yaşanan çatışmada ise 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 5 kişinin Hizam el-Emni güçlerinden, diğer 3 kişinin ise hükümete bağlı güçlerinden olduğu aktarılmıştı. Aden'deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA