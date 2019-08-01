Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
Yemen'de bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi.
Yemen'de bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi.
Saldırı Yemen'in Aden şehrinde düzenlenmişti. Yerel medya, saldırının, askeri personelin mezuniyet töreni sırasında geçit töreni yaptığı sırada düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda, 1'inci Tugay Komutanı Abu al-Yamamah'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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