Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
Yemen'de bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi.
Yemen'de bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi.
Görüntü Dökümü
Saldırı Yemen'in Aden şehrinde düzenlenmişti. Yerel medya, saldırının, askeri personelin mezuniyet töreni sırasında geçit töreni yaptığı sırada düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda, 1'inci Tugay Komutanı Abu al-Yamamah'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
------------------------
-Saldırı sonrası yükselen dumanlar
DGS saati 10: 25 tarihi 01.08.2019 - Haber Kodu : 190801035
Kaynak: DHA
Son Dakika Güncel Haberleri