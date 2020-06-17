Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarını "korkunç ve haksız" olarak nitelendirdi.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız
17.06.2020 04:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 04:54

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarını "korkunç ve haksız" olarak nitelendirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran'da Sada'nın Şeda ilçesine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk en az 12 kişinin öldüğü belirtildi.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande de yaptığı açıklamada, "Bu korkunç ve haksız saldırılarda hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'in barışa ihtiyaç duyduğunu, insani yardım örgütlerinin fonlarının tükendiğini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığını belirten Grande, yardıma muhtaç milyonlarca Yemenli'nin tehlikede olduğunu kaydetti.

Açıklamada, BM'nin Kovid-19 salgını nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına rağmen Yemen'de savaşın devam ettiği, geçen ocak ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerinin önceki gün ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Haber
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 05:06:19. #1.14#
title