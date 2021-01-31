Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi heyeti Moskova'ya gidiyor
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Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi heyeti Moskova'ya gidiyor

31.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:26
Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi heyeti Moskova'ya gidiyor

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi liderliğindeki heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi liderliğindeki heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

GGK ofisinden yapılan açıklamada, Rus hükümetinin Zubeydi'yi Moskova'ya davet ettiği belirtildi.

Zubeydi liderliğindeki GGK heyetinin, Moskova'ya gitmek üzere Yemen'den ayrıldığı kaydedildi.

GGK Başkanlığı Genel Sekreteri ve Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in de yer aldığı heyetin Moskova'da hükümet ve parlamentodaki yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik önemi haiz Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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