Yemen'deki BAE destekli güçler: BM çözüm girişimi müzakereleri için davet almadık
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Yemen'deki BAE destekli güçler: BM çözüm girişimi müzakereleri için davet almadık

13.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:08
Yemen'deki BAE destekli güçler: BM çözüm girişimi müzakereleri için davet almadık

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen krizine barışçıl çözüm getirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle ilgili müzakerelere katılım için herhangi bir davet almadıklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen krizine barışçıl çözüm getirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle ilgili müzakerelere katılım için herhangi bir davet almadıklarını duyurdu.

Güney Geçiş Konseyinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, GGK Başkanı Ayderus ez-Zubeydi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

BM girişimiyle ilgili müzakerelere katılım için herhangi bir davet almadıklarını belirten Zubeydi, müzakerelere katılmamış olmalarının, söz konusu girişimdeki her türlü yükümlülükten muaf oldukları anlamı taşıdığını savundu.

GGK'nın girişimi gözden geçirmeye ve Riyad Anlaşması'nın hükümlerine göre Konseyin siyasi sürece katılmaya hazır olduğunu dile getiren Zubeydi, güney hareketinin gerçek ve tam temsili olmaksızın herhangi bir çözümün uygulanmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Bir BM yetkilisi pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, Martin Griffiths'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyaretin BM girişiminin taslağını onaylaması için hükümeti ikna etme amaçlı olduğunu söylemişti.

Söz konusu girişim, geniş çaplı bir ateşkes sağlanması, en yakın zamanda siyasi görüşmelerin başlaması ve Yemen halkının savaş nedeniyle çektiği sıkıntıların hafifletilmesini öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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