Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de çatışma

05.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:10

Yemen'in batısındaki ateşkes bölgesi Hudeyde'de ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Orduya bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin kentin güneyindeki Durayhimi semtindeki ordu mevzilerine düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Taraflar arasında şiddetli çatışmaların çıktığı vurgulanan açıklamada, Husilere ciddi zararlar verildiği, bir kısmının da kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, Husilere kentte Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki ateşkesi bitirmek istediği suçlaması yöneltildi.

Öte yandan, Husiler de hükümet güçlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, hükümet güçleri, Durayhimi'deki sivil bölgelere 80'den fazla top atışı gerçekleştirdi.

Haberde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Durayhimi çevresindeki Şecen ve Zafaran köylerine 11 havan topu attığı ifade edildi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA