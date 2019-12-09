Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de çatışma

09.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:40

Yemen'in batısındaki ateşkes bölgesi Hudeyde'de ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Orduya bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Tahita bölgesine ağır silahlarla düzenlediği saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında çıkan çatışmada Husi güçlerinden onlarca kişinin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, hükümet güçlerinin Tahita bölgesinde düzenlediği topçu atışları nedeniyle 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Durayhimi ilçesinde de bazı vatandaşların evlerinin yandığı belirtildi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA