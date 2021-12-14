Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib ve Cevf'te 210 Husi milis öldürüldü

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini ve 200'den fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Koalisyonun, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Yemen'in Marib ve Cevf illerinde Husilere ait 31 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

Yemen hava sahasında 4 İHA'nın imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu 210 Husi milisin öldürüldüğü, 20 askeri aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Husilerden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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