Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib ve Beyda'daki operasyonlarda 140 Husi milis öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve Beyda kentlerinde düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 140 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve Beyda'da İran destekli Husilere karşı 26 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 140 Husi milisin hayatını kaybettiği, milislere ait 18 aracın da imha edildiği kaydedildi.

Arap koalisyonu dün akşam da yaptığı bir açıklamayla "Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 80 Husi milisin öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet