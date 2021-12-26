Yemen'deki Arap koalisyonu, Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısı başlattı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin, silah nakliyatı yapmasına engel olmak için başkent Sana'ya hava saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yapılan açıklamada, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Sana'da bir noktadan diğerine silah nakliyatı yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu nakliyatın engellenmesi ve mevcut tehlikeye karşılık hava saldırısı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, sivillere Sana'daki Hava Savunma Okulu yakınlarına yaklaşmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu hava saldırılarının, uluslararası insancıl hukuka ve normlara uygun olduğu dile getirildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu, son günlerde Sana'da Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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